◇セ・リーグDeNA ― 広島（2026年5月6日横浜）「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」イベントが横浜スタジアムで行われたDeNA―広島戦で開催され、マリオがセレモニアルピッチを務めた。華麗なフォームで右腕から投じられたボールはワンバウンドの投球。試合前には「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの黄色いベースがDeNA石田裕に贈呈され、試合は一、二、三塁でこのベースが使用された