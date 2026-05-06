演歌歌手の小林幸子（72）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫婦生活について語った。10歳で歌手デビューした小林は、60年以上休むことなく働き続けていたが、今年1月に人生初の「1カ月の長期休暇」を取ったという。その間はスケジュールを決めることなく当日予定を決めてプラネタリウムや美術館を訪れたりしたと回想。司会の黒柳徹子が「ご主人はその時どうしてらっしゃったんですか？