オードリーの春日俊彰が５日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、同局のプロ野球順位予想番組でオズワルド伊藤俊介が伊集院光にブチギレられたときの様子を解説した。この日は「私がくらった一言発表会」で、伊藤は、テレ東のプロ野球順位予想番組で、伊集院光から言われた「これ以上伊藤が出るなら、俺は出ないとマネジャーに言った」という言葉を紹介した。若林正恭は「伊集院さんが怒るなんてないよ？」と驚き、その