「緑色」なのになぜ「青」？ 言葉の歴史が残した呼び名の不思議駅のホームなどで見かける、運転士が信号を指して「進行！」と声を出す姿。SNSなどでも時折、「緑色なのになぜ青と呼ぶのか」と話題になる光景ですが、そこには深い理由があります。【馴染みない？】これが路面電車「専用」の信号機です（画像）このとき信号機に灯っているのは鮮やかな緑色ですが、私たちは日常生活でこれを「青信号」と呼びます。しかし、鉄道の