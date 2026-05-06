バイエルンのウリ・へーネス名誉会長が、オーストリア代表MFコンラート・ライマーの契約延長交渉に言及した。5日、ドイツメディア『スカイ』が報じた。現在28歳のライマーは2023年夏にライプツィヒからのフリートランスファーでバイエルンへ移籍。ここまで公式戦通算132試合出場で7ゴール20アシストを記録している。本職の中盤だけではなく、両サイドバック（SB）をこなせる器用さを持ち合わせており、いぶし銀の働きでドイツ