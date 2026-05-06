アトレティコ・マドリードに所属するスペイン代表MFコケが、アーセナル戦を振り返った。5日、スペイン紙『アス』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが5日に行われ、アトレティコ・マドリードはアーセナルと対戦。ファーストレグを1−1で終えて迎えた敵地での一戦は、45分にブカヨ・サカにこぼれ球を押し込まれて先制を許すと、最後まで得点を挙げることはできず、0−1で敗戦。2試合合計1−2で敗退と