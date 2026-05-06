オードリー若林正恭（47）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）にMCとして出演。温厚で知られる伊集院光の“激怒事件”の考察直後、張本人のオズワルド伊藤俊介に疑問を突きつけた。4月のプロ野球順位予想の番組収録に出演した伊藤の発言が伊集院を激怒させたことについて番組で検証。伊藤は「僕の中では、本当に東の伊集院、西のほんこんになってます、今」と語った。若林は「あ〜、やっぱりあの世代の