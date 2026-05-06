落語家の立川吉笑（41）が6日、自身のXを更新。右足を骨折し、手術を受ける方向であることを明かすとともに、今月20日まで全高座の出演を辞退する可能性があることに言及した。吉笑は「今朝、階段を踏み外し右足を骨折しました。少し複雑な折れ方だったらしくどうやら手術する必要があるらしく、明日以降紹介状を持って大きな病院へ行くことになりました」と報告。その上で「各主催者様に報告をさせて頂いたところですが、ひ