演歌歌手細川たかし（75）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。地方の公演でのハプニングを明かした。番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。細川は「我々も地方に行くのでね、一番問題は衣装なんですよね。ツアーっていうのは楽器車っていうのが走るんですよ。衣装も積むんですけど、ホテルのディナーショーだけは東京の方で仕事してたので、走りきれなかったんで。衣装を送りましょうと。山口