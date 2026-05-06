Snow Man渡辺翔太（33）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。同番組初出演で“洗礼”を受けた。番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。冒頭で明石家さんまから「この番組初めてか」と紹介され、渡辺は「こんな、テレビで見るより、近いんだなっていう」とさんまと出演者の近さに驚いた。細川たかしらが地方公演での衣装のトラブルを語る流れで、西川貴教から「グループとかになると、グループ内