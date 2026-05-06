父が突然亡くなり、葬儀代の支払いが迫っているのに口座が使えなくなるかもしれない、と焦る気持ちはよく理解できます。はたして、口座凍結前に遺族がお金を引き出すのは違法なのでしょうか。 結論からいうと、口座凍結前の引き出し自体は違法ではありません。ただし、後々大きなトラブルに発展するリスクがあるため、注意が必要です。 本記事では、銀行口座が凍結される仕組み、凍結前に引き出すリスク、そして凍結