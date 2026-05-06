【モデルプレス＝2026/05/06】声優の佐藤舞（31）が6日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠と数年前に結婚していたことを発表した。【写真】31歳人気声優、美文字の直筆文書で第1子妊娠報告◆佐藤舞、第1子妊娠＆結婚発表佐藤は「私事ではございますが、数年前に結婚しており この度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます」と報告し「お相手は一般の方です」と告白。「現在は安定期に入り 体調も落ちついてきて