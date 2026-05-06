【モデルプレス＝2026/05/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の公式Xが、5日に更新された。こどもの日にちなみメンバーたちの子供時代の写真が投稿され、反響を呼んでいる。【写真】24歳イケメン俳優「小さい時から顔が整ってる」クシャッと笑顔の幼少期ショット◆WILD BLUE、メンバーの子供時代写真公開同公式Xは、メンバーそれぞれの子供時代の写真を投稿。山下幸輝の投稿では「いつもこどもな日〜」という