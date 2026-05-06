一日の終わりに気になる女の子にLINEを送るとき、どんなメッセージにすると喜ばれるのでしょうか。おやすみ前のひと時に、いいイメージを残す一通を送りたいところです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に「一日の終わりに送ると女の子に喜ばれるLINE」を考えてみました。【１】「LINEしてたら元気出た。ありがとう」など女の子に感謝するLINE「普通にLINEしていただけなのに嬉しい」（10代女性）