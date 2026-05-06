瀬戸内海の水質調査 香川県は2026年5月12日、瀬戸内海で広域総合水質調査を実施します。 瀬戸内沿岸の11府県が環境省の委託を受けて年4回行っている調査です。香川県の調査船２隻が出て、10地点で海面0.5ｍ以内の表層水と海底から1mの底層水を採取し、CODやリン、窒素の含有量など17項目を分析します。 調査は2026年7月7日、10月6日、2027年1月18にも実施し、調査結果をまとめて環境省に報告します。