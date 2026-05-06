【Mon3tr】 発売日・価格：未定 参考価格：899元 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「Mon3tr」の彩色見本画像を公開した。日本での発売日や価格は共に未定。 本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」に登場する「Mon3tr」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を公開