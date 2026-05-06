◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトの並木秀尊外野手が今季１号となる先頭打者弾を放った。０―０の１回先頭。竹丸の初球１４６キロ、高めの直球を振り抜き左翼席に運んだ。ダイヤモンドを一周すると笑顔でナインとタッチを交わし「初球から思い切りいきました。先制のホームランになってよかったです」と喜んだ。並木の先頭打者弾はプロ３本目。１回表初球のプレーボール弾は初となった。