元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。キティちゃんに“メロメロ”にされた姿を公開した。「キティちゃんに会って来たよin淡路島可愛い過ぎて、、メロメロ、、キティちゃんの歌声大好きっ」とつづり、兵庫県淡路市のメディアアート＆レストラン「HELLOKITTYSMILE」でのショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわええ」「やば！！可愛いすぎる」「天使です」「美瑠ちゃ