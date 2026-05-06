女優の池田エライザ（30）が6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「大阪でのLIVEの翌日はUSJ」と書き出したエライザ。パークを楽しんだ様子をアップした。「どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」とコメント。グッズをたくさん着用した姿を披露した。ファンからは「可愛すぎ」「さすがに可愛すぎる」「衣装のコーディネートが素敵すぎます」「いい表