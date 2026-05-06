◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年5月6日東京D）ヤクルト・並木秀尊外野手（27）が6日、東京ドームで行われた巨人戦で、初回表の初球に今季1号となる先頭打者アーチを放った。相手先発のドラフト1位・竹丸から左翼席に運び、敵地をどよめきに包んだ。プロ野球の初回表の初球先頭打者アーチは、今年4月17日にオリックス・宗がソフトバンク戦（みずほペイペイ）で放って以来。セ・リーグでは昨年6月1日のDeNA戦（横