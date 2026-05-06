お笑いコンビ「2丁拳銃」川谷修士（51）と放送作家・野々村友紀子氏（51）の長女・一花さん（19）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。この日は両親とともにゲスト出演し、母の教育法を明かした。同番組では「友紀子ママのバキバキ教育法」をクイズにして出題。「人前で話すエピソードは○○と一緒やで」という問題に、一花さんは「銭（ゼニ）」と正解を発表。「エピソードもお金も、貯めておいたら絶