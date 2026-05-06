小さいお子さんの育児では、寝かしつけに苦労することもあるでしょう。早く寝てほしいと思っても、目をぱっちりと開けて全然寝てくれない……。そんな日々に疲弊するママから、ママスタコミュニティにこんな投稿が寄せられました。『今は育休中で、2歳の長女と3か月の次女がいます。長女がほとんど昼寝をしない、夜もなかなか寝ないので困っています。朝は7時から8時頃に起きて、午前中は遊ばせています。昼寝は10〜20分くらいなの