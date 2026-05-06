◇プロ野球パ・リーグ西武−ソフトバンク(6日、ベルーナドーム)ソフトバンクの大関友久投手が2回に一挙8失点を喫しました。今季6度目の先発マウンドに上がった大関投手。2回、1アウトから平沢大河選手にライトフェンス直撃の二塁打を許すと、古賀悠斗選手にも2者連続タイムリーを浴びて、先制点を許します。その後も西武打線を止められず。渡部聖弥選手に満塁ホームランを許すなど、四球を挟んで9連打を浴び、8失点の大乱調とな