「ハンタウイルス」の感染者が出ているクルーズ船の運航会社が、船内で緊急治療を必要としている2人を今後オランダの病院に搬送すると明らかにしました。【映像】クルーズ船に医療船が接近する様子アフリカのカーボベルデ沖に停泊しているクルーズ船に5日、防護服を着た医療従事者などを乗せたとみられる医療船が接近しているのが確認できます。WHO＝世界保健機関によりますと、これまでに3人が死亡し、1人が緊急治療室での