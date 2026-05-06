クルーズ船で「ハンタウイルス」に感染した乗客を治療する南アフリカの保健省がANNの取材に応じ、ウイルスの種類の特定を急いでいると明かしました。【映像】南アフリカ保健省フォスター・モハレ報道官のコメント南アフリカ保健省フォスター・モハレ報道官「彼がまだ集中治療室にいるということは容体が依然として、深刻であることを意味する」南アフリカの医療機関では、クルーズ船で「ハンタウイルス」に感染し重篤となった6