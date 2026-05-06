「西武−ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）西武が二回、９長短打を集中して一挙８点を先制した。１死後に平沢が右越え二塁打を放つと、古賀悠が左越え適時二塁打で続いてまず１点。石井の右前打、滝沢の中前適時打で２点目を奪った。カナリオが四球を選んで１死満塁とすると西川が左前タイムリーで３点目。なおも満塁で渡部が左越えに４号グランドスラムを放って７−０とした。攻撃これで終わらずネビが左翼線二塁