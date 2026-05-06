福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスなど3台が絡む事故があり、男子高校生1人が死亡し、26人がけがをしました。【映像】事故現場の様子（実際の映像）警察などによりますと、午前7時40分ごろ福島県郡山市の磐越道上りで、新潟県の北越高校の生徒らが乗るマイクロバスが道路脇にある緩衝ドラムに衝突して、乗っていた人たちが車の外に投げ出されました。この事故で男子高校生1人の死亡が確認されていて、重傷の2人を含