【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の鈴木福が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のダンス動画を投稿し、反響を呼んでいる。【写真】21歳子役出身俳優「懐かしすぎる」13年前のダンス動画◆鈴木福、13年前の動画公開鈴木は「こどもの日ということで13年前の動画を発掘してきました」とつづり、当時流行していた韓国のアーティスト・PSYの楽曲「江南スタイル」にのってダンスする子供時代の自身の動画を投稿。PSYのようにサング