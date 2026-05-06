◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がプロ初被弾を喫した。初回、先頭の並木に投じた初球１４６キロを捉えられ左翼席へ運ばれるプレーボール弾を浴びた。竹丸は開幕投手に始まり、これまで５試合に先発してリーグトップタイの４勝１敗。３月２０日の楽天とのオープン戦（東京ドーム）では浅村にソロを献上していたが、シーズンでは初被弾となった。