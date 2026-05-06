◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武が２回に四球を挟んで９連打、全員出塁と打線がつながり、一気に８点を奪って３試合連続で先制した。両軍無得点の２回１死で平沢が右翼線への二塁打を放ち出塁。１死二塁から、古賀悠が左翼手頭上を越える先制の適時二塁打を放つと、この日３２歳の誕生日を迎えた石井が右前安打で続き、１死一、三塁とする。この場面で打席に入った滝沢が中前適時打を放ち２点目