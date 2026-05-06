◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発した。立ち上がりは好スタートを切った。先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕。今季は試合前時点で３試合に先発して、０勝２敗、防御率５・５６の成績となっている。４月２９日の前回登板ではロッテを相手に