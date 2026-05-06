５人の子（３男２女）の父でタレント・薬丸裕英（６０）が５日、ブログを更新。妻で元アイドル・石川秀美さんと娘が暮らすハワイの自宅からの美しい景色を紹介した。「今日も海が綺麗なホノルル」「朝、目覚めて目に飛び込んで来る贅沢今日は特に青いグラデーションが綺麗です」と真っ青な空、コバルトブルーからエメラルドグリーンに美しいグラデーションを見せる海を見渡す絶景の自宅からの景色を公開した。薬丸はハワイ