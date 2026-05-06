6日のボートレース三国「GW三国ボートフェスタ」5日目4Rで坪内実（59＝大阪）がコンマプラス01、今垣光太郎（56＝福井）が03のフライングで返還欠場となり賞典除外。発売額3428万4700円の約85.3％に当たる2923万800円が返還された。今垣は前期末の4月27日に行われたプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」（宮島）最終日2Rでコンマプラス07の非常識フライングにより、G2「第30回モーターボート誕生祭」（大村）終了後の