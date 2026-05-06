元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。子供たちとの初めての海釣りを報告した。「こどもの日初めての海釣りでした〜」と報告。「息子、さまになってるー」と13歳になった長男の姿を公開した。「私はまだ頭わっさわっさ揺れてますこれで銭洲行くとか凄すぎしかめっつらですみません眩しくてw」と自身の姿も披露した。「#こどもの日」「#親子釣り」と添えた。市井は2004