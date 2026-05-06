「西武−ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）西武先発の高橋光成が三回、打球が右足を直撃するアクシデントがあった。打線が一挙８点を先制した直後の三回。先頭の渡辺を遊直に抑え、初回から７者連続でアウトにした。しかし、続く笹川の打球は、投球直後の高橋の右膝外側付近を直撃。大きくはねたボールは二塁右を抜けかけて、その間に打者走者が二塁まで進む投手強襲の二塁打となった。高橋はマウンド付近で右足を引