「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催され、マリオ、ルイージ、ピーチ姫が来場。マリオがファーストピッチセレモニーを行った。投球は惜しくもホームベース手前でワンバウンドしたが、低めに制球された球筋を披露。スタンドからは感嘆の声が上がった。また、この日は、試合中の塁ベースを「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザイン