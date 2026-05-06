【4巻発売告知＆描き下ろしチラ見せ！】 5月6日 無料公開 「4巻発売告知＆描き下ろしチラ見せ！」を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月6日、めしろ氏によるマンガ「なでなでスキルで魔力注入!!」の「4巻発売告知＆描き下ろしチラ見せ！」マンガを「竹コミ！」にて無料公開した。 第4巻は明日5月7日の発売。表紙は堕天したガブリエルが飾る。チラ見せマンガでは、ガブリエルが表紙の衣装に