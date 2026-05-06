大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）は6日、東京都中央区の荒汐部屋に出向き、藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）らと11番取って8勝3敗。しかし、相手の頭が右耳を直撃して違和感を感じたため稽古を途中で切り上げた。鼓膜が破れた疑いもあり、念のため都内の病院へ向かった。番付発表後は意欲的な稽古を続けており、5日の時津風一門の連合稽古でも17番で15勝2敗と上々の仕上がりを見せている。7日は出稽古を控える可能性が高くなったが