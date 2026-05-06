右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、傘下マイナーの3Aシュガーランドの一員として、アルバカーキ戦に先発。IL入り後、2度目の調整登板では3回1安打1失点ながら、5四球を与えるなど制球力に課題を残した。初回、先頭打者をフルカウントから外角スライダーで空振り三振。次打者に右前打を許したが、メジャー通算116試合に出場する3番・マシンをチェンジアッ