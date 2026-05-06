5月3日の練習中にトラブルに発展ブラジル1部サントスに所属する18歳FWロビーニョ・ジュニアが、チームメイトの元ブラジル代表FWネイマールとの衝突騒動について口を開いた。練習中に発生した「ビンタ騒動」について、スポーツ専門局「ESPN」のブラジル版は2人が和解に至ったことを報じている。現地時間5月6日に行われたデポルティーボ・レコレタ戦は1-1の引き分けに終わったが、試合後に2人は抱き合い、沈黙を破った。事端は5