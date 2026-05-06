YouTubeやXを一度見始めてしまうと、面白いコンテンツがどんどん流れてきて長時間見続けてしまいがちです。そんな人の助けになるChrome拡張機能が「Cat Gatekeeper」で、ウェブサービスを長時間見続けていると猫ちゃんが画面に現れて動画の再生などを強制中断してくれます。Cat Gatekeeper - 公式ブラウザ拡張機能https://zokuzoku.github.io/ja/cat-gatekeeper/猫ちゃんの強制休憩アプリを作りました！SNSをやりすぎると猫ちゃん