◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（６日・横浜）ＤｅＮＡは広島戦で「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」を開催。同ゲームの人気キャラクターとなるマリオ、ルイージ、ピーチ姫が来場し、マリオによるセレモニアルピッチが行われ、ワンバンながら第１投を決めた。マリオはおなじみのスーパーマリオのゲーム音楽で登場。セレモニアルピッチを終えると、クリア時のゲーム音楽が鳴り響く粋な演出で場内を