お笑いコンビの2丁拳銃（川谷修士、小堀裕之）が6日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。番組には小堀の次男で芸人の小堀響己も出演し、親子共演を果たした。【写真】ヘドロパパにそっくり!?芸人として活動する小堀響己この日番組では「野々村友紀子夫妻＆長女が家庭の不満大暴露SP▽独特教育法＆（秘）夫婦実態」と題し、2丁拳銃の川谷、そして放送作家・タレントの野々村友紀子、長女