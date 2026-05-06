けさ、福島県郡山市の磐越自動車道で27人が死傷した事故で、死亡した高校生は中央分離帯を越えて反対車線に投げ出されていたことがわかりました。記者「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故が起こったとみられます。けが人も多数でた模様です」事故があったのは、福島県郡山市熱海町の磐越道上り線で、午前7時半ごろ、高校生が乗るマイクロバスがクッションドラムに衝突しました。その後、マイクロ