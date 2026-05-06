声優で、舞台女優としても活動する佐藤舞（31）が6日、Xを更新し、すでに結婚しており、第1子を妊娠したと報告した。佐藤は「本日誕生日を迎えました！」と、まずは誕生日を迎えたことを伝え、「たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」「そしていつもお世話になっている関係者の皆様、応援してくださっている皆様へご報告です。」と書き込み、手書き文書をアップした。書面には「皆様へ私事ではございますが、数年前