コナモンの日（5月7日）を控えた4月24日、大阪市のなんばグランド花月前でプレイベントが開かれた。日本コナモン教会（熊谷真菜会長）主催。「ゆで麺？むし麺？麺が焼きそばの価値をあげる！」をテーマとし、2種類の麺を使った焼きそばを集まった100人に配った。大阪府製麺商工業協同組合の沖至規理事長によると、大阪にあるお好み焼店の8〜9割はゆで麺を使う一方、東京では1割に満たないという。熊谷会長は「麺の扱いは店によ