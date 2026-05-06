ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「マンゴー」のランキング（月別、26年4月30日昼参照）より、トップ5だ。【5位】宮崎県 日向市「訳あり 宮崎 完熟 マンゴー 家庭用 2L 2玉」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】愛情をたっぷりそそぎ、"ポトリ"とネットに落ちたところを収穫。太陽の光と生産者の愛情いっぱい浴びて、手間ヒマをかけておいしく育った完熟マンゴーをお届けします。日向