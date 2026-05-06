◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（5月6日、東京ドーム）9連戦最後の試合。巨人はここまで3勝5敗としていますが、1つでも貯金を増やしたいところです。現在、巨人はリーグ3位で貯金は「2」。2位のヤクルトとのゲーム差は2.5となっています。先発は竹丸和幸投手。前回ヤクルト相手に投げたのは4月10日の東京ドーム。5回2/3を投げ、8安打ながらも1失点に抑え、勝利投手になりました。前回は岩田幸宏選手に2安打を献上しましたが