放送作家でタレントの野々村友紀子が６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、２人の娘に対し標準語で育てた理由を明かした。この日は野々村の夫・２丁拳銃の川谷修士、長女の一花さんも一緒に出演。野々村は、娘達の育児は全て標準語で行っていたという。その理由について「夫婦の会話は関西弁だが、娘たちは東京生まれ、東京育ち。東京の人として育てた方がいいと思って」と話し「特に小っちゃい時は、危険なことがあった時に、