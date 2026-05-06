オードリー春日俊彰（47）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。温厚な伊集院光を激怒させた収録現場の目撃者として証言した。番組ではゲストの「私が食らった一言」というコーナーを実施。オズワルド伊藤俊介がプロ野球順位麗水番組で、伊集院から「これ以上、伊藤が出るなら俺はでない、ってマネジャーに言った」と言われた一言について検証した。MCオードリー若林正恭は「なんだよ、これ、やべ